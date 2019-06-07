İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve Fransa'nın açıklamaları üzerine İran'ın balistik füze programının nükleer silah için tasarlanmadığını belirtti.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze programıyla ilgili ifadelerini eleştirdi.

Zarif, ABD nükleer anlaşmadan ayrılarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini, müttefiklerinin ise söz konusu kararın İran ile ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili içeriği çiğnediklerini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın 2231 sayılı kararıyla ilgili değerlendirmesini eleştiren Zarif, "Pompeo’nun iddiasının aksine 2231 sayılı karar İran’dan talepte bulunuyor, İran’ı men etmiyor. Bu kararda, balistik füze üretimiyle ilgili nükleer silah potansiyeli taşıyacak şekilde hazırlanan hiçbir planın gerçekleştirilmemesi gerektiği belirtiliyor. Füzelerimiz nükleer silah için tasarlanmamıştır ve biz nükleer silah peşinde değiliz." ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü.