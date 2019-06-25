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İran'dan "nükleer silah peşinde değiliz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Dini ve stratejik görüşümüz gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız. Kitle imha silahları kabusu, bölge ve dünyadan silinmelidir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacaklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, başkent Tahran'da düzenlenen kimyasal silah karşıtı bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin iddialarının aksine ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını yineledi.

Tahran'ın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne üye olduğunu ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na imza attığını hatırlatan Zarif, "Buna karşın ABD ve siyonist rejim, kimyasal silahlarını imha etmekten kaçınıyor." dedi.

Zarif, geçen hafta İran'a yönelik bir askeri saldırıyı 150 kişinin hayatını kaybedebileceği ihtimali üzerine durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, "150 kişi için mi endişelendiniz? Nükleer ve kimyasal silahlarla kaç kişiyi öldürdünüz, kaç nesli yok ettiniz?" diye sordu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahları yasakladığını hatırlatan Zarif, "Dini ve stratejik görüşümüz gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız. Kitle imha silahları kabusu, bölge ve dünyadan silinmelidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurduğu sırada, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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