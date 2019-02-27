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İran'dan Pakistan ve Hindistan'a sağduyu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:39 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Hindistan ile Pakistan'ı sağduyu ile müzakereye davet etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde sağduyu çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşen Zarif, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Zarif, İran'ın Pakistan ile Hindistan arasındaki ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu aktardı ve tarafları sağduyulu bir şekilde müzakereye davet etti.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapattı, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan İRAN Pakistan

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