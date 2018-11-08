HABER

İran'dan petrol fiyatı uyarısı

08.11.2018 19:09 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Zengene, ABD'nin Tahran'a karşı getirdiği yaptırımların petrol fiyatlarını yükselteceğini, "zor günlerin" yakın olduğunu açıkladı ve muafiyet getirilen ülkelere petrolün yetmeyeceğine dikkat çekti.

ABD'nin İran'a karşı 5 Kasım'da devreye soktuğu yeni yaptırımların en büyük kalemi olan petrol ve petrokimya sektörleri ile ilgili bir açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijen Namadar Zengene, önümüzdeki sürecin "tüketiciler için zor aylar" olacağını savundu.

Konuşması İran devlet televizyonunda yayınlanan Zengene, Donald Trump yönetiminin ABD ara seçimleri öncesi petrol fiyatlarını "yüzeysel" bir şekilde düşük tutmayı başardığını ancak gelecekte fiyatların yükseleceğini iddia etti.

Petrol Bakanı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye getirilen muafiyetin, bu ülkelerin petrol ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin Pazartesi günü yürürlüğe koyduğu yaptırımların kapsamında bulunan petrol ticaretinde muafiyet tanınan Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, İtalya, Yunanistan ve Tayvan, 180 gün boyunca Tahran'dan petrol ithalatına devam edebilecek.

Rusya ve Suudi Arabistan'a suçlama

Öte yandan İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdindeki temsilcisi Hüseyin Kazımpur da Perşembe günü bir açıklama yaparak, petrol fiyatlarını düşük tutmak için ABD Başkanı Trump'ın talebiyle Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerini arttırdığını öne sürdü.

Uluslararası ticaret gelirinin yüzde 50'sinden fazlasının petrol ve petrokimya ürünlerinden sağlandığı İran'a getirilen yaptırımların ülkenin şu anda içinde bulunduğu zor ekonomik koşulları daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

Salı günü de OPEC Başkanı'na hitaben bir mektup yazan Kazımpur, OPEC üyesi olan ve olmayan petrol üreticisi devletlerin bulunduğu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin, İran'ın karşısında "açık" bir şekilde ABD'nin tarafında durduğunu söylemişti.

Komite gelecek hafta, İran'ın bölgedeki en büyük rakiplerinden birisi olan Suudi Arabistan'ın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde toplanacak.

5 Kasım yaptırımları

İran'a karşı getirilen yeni yaptırımlar petrol ve petrokimya endüstrilerinin yanı sıra, ülkenin bankacılık, taşımacılık, limancılık ve gemi inşaatı gibi sektörlerinde kişi ve kuruluşları hedefliyor.

Yaptırımlar Trump'ın, kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen 2015 tarihli protokolden bu yıl 8 Mayıs'ta çekildiklerini açıklaması sonrası takip eden 90 ve 180 günlük periyotlarda devreye alınmıştı.

İran'ı, bulunduğu bölgede çatışmaları körüklemek ve balistik füze denemeleri yapmakla suçlayan ABD, yaptırımları İslam Devleti'nin politikalarını değiştirmek için yürürlüğe koyduğunu belirtiyor.

DW,AP,dpa/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyorDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyor
Reuters: 'Demokrat Seçmenin Mesajı: Trump’ı Azledin’Reuters: 'Demokrat Seçmenin Mesajı: Trump’ı Azledin’
Amerika’daki Seçimlerde Kadın FaktörüAmerika’daki Seçimlerde Kadın Faktörü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Savaşın ayak sesleri! Ordu körfeze sevk edildi

Savaşın ayak sesleri! Ordu körfeze sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!

Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!

Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

Bu sütyenin değeri tam 1 milyon dolar!

Bu sütyenin değeri tam 1 milyon dolar!

Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu

Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu

Al Jazeera'den kan donduran Cemal Kaşıkçı iddiası

Al Jazeera'den kan donduran Cemal Kaşıkçı iddiası

Kanınız donacak! 'Başka yaşlı kadın bulamadım' deyip önce annesine, sonra da...

Kanınız donacak! 'Başka yaşlı kadın bulamadım' deyip önce annesine, sonra da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.