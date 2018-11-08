İran'dan petrol fiyatı uyarısı

ABD'nin İran'a karşı 5 Kasım'da devreye soktuğu yeni yaptırımların en büyük kalemi olan petrol ve petrokimya sektörleri ile ilgili bir açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijen Namadar Zengene, önümüzdeki sürecin "tüketiciler için zor aylar" olacağını savundu.

Konuşması İran devlet televizyonunda yayınlanan Zengene, Donald Trump yönetiminin ABD ara seçimleri öncesi petrol fiyatlarını "yüzeysel" bir şekilde düşük tutmayı başardığını ancak gelecekte fiyatların yükseleceğini iddia etti.

Petrol Bakanı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye getirilen muafiyetin, bu ülkelerin petrol ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin Pazartesi günü yürürlüğe koyduğu yaptırımların kapsamında bulunan petrol ticaretinde muafiyet tanınan Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, İtalya, Yunanistan ve Tayvan, 180 gün boyunca Tahran'dan petrol ithalatına devam edebilecek.

Rusya ve Suudi Arabistan'a suçlama

Öte yandan İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdindeki temsilcisi Hüseyin Kazımpur da Perşembe günü bir açıklama yaparak, petrol fiyatlarını düşük tutmak için ABD Başkanı Trump'ın talebiyle Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerini arttırdığını öne sürdü.