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İran’dan Polonya’ya karşı ikinci adım: Polonya Film Haftası iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:35 | Son Güncelleme

İran, Şubat ayında ABD ile ortak Ortadoğu Zirvesi düzenleyecek olan Polonya’yı protestoya devam ediyor.

İran, Şubat ayında ABD ile ortak Ortadoğu Zirvesi düzenleyecek olan Polonya’yı protestoya devam ediyor. Sabah saatlerinde Polonya’nın Tahran Maslahatgüzarı Viçeh Onlet’u, Dışişleri Bakanlığına çağıran İran, bu kez de Şubat ayında düzenlenecek olan Polonya Film Haftası’nı iptal etti.
İran Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde de Polonya Maslahatgüzarı Wojciech Unolt’u Dışişleri Bakanlığına çağırmış, İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlığını iletmişti. İran makamları Unolt’a Polonya’nın zirveden çekilmesini beklediklerini aktarmıştı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de önceki günkü Twitter’de Polonya’yı sert sözlerle eleştirmişti. Zirveyi, "Umutsuz, İran karşıtı bir sirk” olarak nitelendiren Zarif, Polonya hükümetinin bu utancı silemeyeceğini söylemişti.
Twitter sayfasına İkinci Dünya Savaşı’nda İran’a sığınan Polonyalıların fotoğrafı ile dönemin İngiltere Ateşkesi tarafından kaleme alınan İran’ın Polonyalı 23 bin sığınmacı için yardım topladığı notunu paylaşan Dışişleri Bakanı Zarif, “Polonya hükümeti bu utancı silemeyecek. İkinci Dünya Savaşı’nda İran, Polonyalıları kurtarırken şimdi Polonya umutsuz, İran karşıtı bir sirke ev sahipliği yapıyor" notunu paylaştı.
Polonya ise 13-14 Şubat tarihlerinde başkent Varşova’da düzenlenecek Orta Doğu Zirvesi’nin İran karşıtı bir zirve olmadığını, 70’in üzerinde ülkenin davet edildiği zirvede Uluslararası barış ve güvenlik alanında ortak çıkarların gerçekleştirilmesinin amaçlandığını savunuyor. Buna karşılık Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Amerikan televizyonu Fox News’e yaptığı açıklamada zirvede ele alınacak Orta Doğu’da istikrar, barış ve özgürlük konularıyla İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştıran faktör olmaktan çıkarmanın amaçlandığını ifade etmişti.
Öte yandan İran Sinema Kurumu Başkanı Hüseyin İntizami sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Tahran, Şiraz, İsfahan ve Meşhed kentinde düzenlenmesi planlanan gösterimlerin Varşova yönetiminin İran’a karşı uygun şekilde davranıncaya kadar askıya alındığını duyurdu.

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