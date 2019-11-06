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İran'dan "Riyad Anlaşması Yemen krizinde çözüm değil" çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:39 | Son Güncelleme

İran'dan "Riyad Anlaşması Yemen krizinde çözüm değil" çıkışı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Yemen hükümetiyle ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın bu ülkedeki sorunların çözümüne hizmet etmeyeceğini savundu.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan açıklamasında Yemen krizinin çözümü için dün Riyad'da imzalanan anlaşmayı eleştirdi.

Bu tür anlaşmaların imzalanmasının Yemen'deki krizin çözümüne katkı sağlamayacağını savunan Musevi, "Bu tür bir anlaşma Suudi Arabistan ve müttefiklerinin işgalini güçlendirecektir." yorumunda bulundu.

İran'ın, Yemenli gruplar arasında yapılacak müzakereler temelinde geniş katılımlı birlik hükümetinin kurulmasını ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Musevi, Husileri kastederek "Yemenlilerin ülkenin güneyinin yabancı güçlerin kontrolü altında olmasına izin vermeyeceğini" savundu.

Musevi, Suudi Arabistan yönetiminden, Husilerin sunduğu "saldırıların karşılıklı durdurulması önerisine" olumlu yanıt vermesini isteyerek, Yemen krizinin sona ermesinde ilk adımın atılabilmesi için savaşın durması gerektiğini vurguladı.

- Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Musevi riyad anlaşması

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