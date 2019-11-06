İran'dan "Riyad Anlaşması Yemen krizinde çözüm değil" çıkışı

İran'ın, Yemenli gruplar arasında yapılacak müzakereler temelinde geniş katılımlı birlik hükümetinin kurulmasını ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Musevi, Husileri kastederek "Yemenlilerin ülkenin güneyinin yabancı güçlerin kontrolü altında olmasına izin vermeyeceğini" savundu.

Bu tür anlaşmaların imzalanmasının Yemen'deki krizin çözümüne katkı sağlamayacağını savunan Musevi, "Bu tür bir anlaşma Suudi Arabistan ve müttefiklerinin işgalini güçlendirecektir." yorumunda bulundu.

- Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

