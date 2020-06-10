İran'dan Rusya ve Çin'e ABD'ye Karşı Durun Çağrısı

İran, bu yıl Ekim ayında süresi dolacak olan BM’nin İran’a silah ambargosunun uzatılmasına karşı çıkmaları için Rusya ve Çin’e çağrıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında “Amerikalılar hali hazırda sinirliler, üzgünler ve bu konuyu Güvenlik Konseyi’ne taşımak istiyorlar. Biz, BM Güvenlik Konseyi’nin 4 daimi üyesinin Amerika’ya karşı durmasını istiyoruz. Özellikle Rusya ve Çin’in Amerika’nın planına direnmesini bekliyoruz. Amerika başarılı olamayacak. Biz ambargo sürecinde de olduğu gibi savunma kapasitemizi arttıracağız” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nin veto hakkına sahip üyeleri Rusya ve Çin hali hazırda İran’a yönelik silah ambargosu kararının uzatılmasına karşı olduklarının sinyalini veriyorlar.

Eğer Güvenlik Konseyi mevcut silah ambargosunu uzatmazsa Amerika, nükleer anlaşmayla İran’a yönelik kaldırılan tüm ambargoları da yeniden devreye sokma tehdidinde bulunuyor.

