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İran'dan "Silah satan olmayınca kendimiz ürettik" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Bizim, kendi savunma araçlarımızı üretmekten başka hiçbir seçeneğimiz yoktu. ABD, meseleyi saptırmak yerine yeni Saddamlara silah satışını sona erdirmelidir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin kendi savunma araçlarını üretmeye mecbur kaldığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere silah satışına son vermesi gerektiğini açıkladı.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üstü kapalı olarak ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere silah satmasını ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İranlılar füze programlarıyla ilgili müzakere yapmaya hazır." sözlerini eleştirdi.

İran-Irak arasında (1980-1988) yaşanan savaşta hasar gören İran'ın Hürremşehr kenti ile Gazze ve Yemen'den fotoğraflar paylaşan Zarif, "Saddam, 8 yıl boyunca doğu ve batı tarafından kendisine verilen füze ve bombaları üzerimize yağdırdı. O şartlarda, hiç kimse kendimizi savunmamız için bize silah satmadı. Bizim, kendi savunma araçlarımızı üretmekten başka hiçbir seçeneğimiz yoktu. Şimdi ise şikayet ediyorlar. ABD, meseleyi saptırmak yerine yeni Saddamlara silah satışını sona erdirmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, "İranlılar ilk kez füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." açıklamasını yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in balistik füze programıyla ilgili yaptığı açıklamanın müzakereye hazırlık anlamına gelmediğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Zarif

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