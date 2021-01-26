İran’dan Son Dakika Denetlemelerini Engelleme Tehdidi

İran hükümetinin sözcüsü Ali Rebii bu tür denetlemelerin kısıtlanmasına 19 Şubat tarihinden itibaren başlanabileceğini kaydetti.

Anlaşma kapsamında BM’nin Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ne (IAEA) İran’ın nükleer faaliyetlerini denetleme yetkisi verilmişti. Buna gerekli görülmesi halinde nükleer tesislere son anda haber verilen denetlemeler düzenlenmesi de dahil.

Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yeniden ekonomik yaptırımları devreye sokması İran’ın da anlaşmanın şartlarını ihlal etmesine neden olmuştu. Biden, Tahran’ın yaptırımlar kaldırılmadan önce nükleer anlaşmanın koşullarına uymaya geri dönmesi gerektiğini söylüyor. İran ise önce yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

İran Salı günü yaptığı açıklamada, nükleer tesislere yönelik son dakika denetlemeleri engelleme tehdidinde bulundu ve Washingon’a nükleer anlaşmaya geri dönmeden önce ekonomik yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.

Rebii, ‘‘Bu konudaki yasa çok açık. Ancak, bu İran’ın IAEA’nın diğer denetimlerini durduracağı anlamına gelmiyor’’ dedi.

İran’da sertlik yanlılarının ağırlıkta olduğu meclis, Aralık ayında ABD yaptırımlarının iki ay içinde kaldırılmaması durumunda hükümetin nükleer politikalarını sertleştirmesi kararı almıştı.

İran, ABD yaptırımlarının kalkması halinde anlaşmayı ihlal etmeyi hızla durdurabileceğini sık sık belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu olasılığı Salı günü Moskova’da düzenlediği bir basın toplantısında da dile getirdi.

Zarif, ‘‘Lehimize adımlar zamanında atılırsa İran IAEA denetçilerinin faaliyetlerine müdahale etmeyecek’’ dedi.

Zarif daha sonra yazdığı bir Twitter mesajındaysa ilk adımı atması gerekenin Washington olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, ‘‘BM Güvenlik Konseyi Kararı ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı ihlal ederek uygulanan sert ABD ekonomik terörü karşısında dört yıl boyunca mücadele eden ve dik duran İran neden ilk iyi niyet adımını atmak zorunda olan ülke olsun? Anlaşmayı nedensiz yere bozan ABD’ydi. Hatasını düzeltmeli. Ondan sonra İran yanıt verecektir’’ dedi.

İran bu ay nükleer tesislerinden birinde yeniden yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.

