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İran'dan Sudan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:30 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: "Sudan'daki tüm tarafların sükunet içinde huzuru koruyarak ve barışçıl yöntemleri takip ederek müzakere ve diyalog siyasetini takip etmesini temenni ediyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sudan'da tüm tarafların barışçıl yöntemleri takip etmesi ve taleplerin müzakereler yoluyla dile getirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada Kasımi, Sudan'daki gelişmelerle ilgili prensip olarak başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmediklerini ve Sudan'da yaşananların da bu ülkenin iç işleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

Kasımi, şunları kaydetti:

"Sudan'daki tüm tarafların sükunet içinde huzuru korumasını ve barışçıl yöntemleri takip etmesini ümit ediyoruz. Talepler müzakere ve diyalog siyasetiyle dile getirilmelidir. Bu ülkede, kısa sürede istikrar, huzur ve güvenlik ortamına şahit olmayı temenni ederim."

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
behram kasimi İRAN

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