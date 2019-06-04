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İran'dan Sudan'a "göstericilerin taleplerine saygı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: Sudan'ın iç istikrarının ve güvenliğinin sağlanması için adım atılmalıdır. Yabancı güçlerin olaya müdahale etmesi krizi büyütür ve daha karmaşık hale getirir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Sudan'daki iktidar çekişmesinden ve bu ülkenin dış eksenlerin mücadele alanına dönüşmesinden endişe duyduklarını belirterek, göstericilerin taleplerine saygı gösterme çağrısı yaptı.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan yazılı açıklamasında Sudan'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki iktidar çekişmesinden ve bu ülkenin dış eksenlerin mücadele alanına dönüşmesinden derin endişe duyduklarını belirten Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"Sudanlı tüm grupların halkın taleplerine saygı göstermesini ve çatışmaları sona erdirmesini temenni ediyoruz. Sudan'ın iç istikrarının ve güvenliğinin sağlanması için adım atılmalıdır. Yabancı güçlerin olaya müdahale etmesi krizi büyütür ve daha karmaşık hale getirir."

- Sudan'daki olaylar

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka dün sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi sonrası ölenlerin sayısının 35'e yükseldiğini ve yüzlerce insanın açılan ateş sonucu yaralandığını açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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İRAN Sudan

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