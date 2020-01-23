İran'dan Süleymani'nin halefini "tehdit eden" ABD'ye kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanlığına getirilen Tuğgeneral İsmail Kaani'yi "tehdit etmesini" kınadı.

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un, "Eğer Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse (Kasım Süleymani'yle) aynı sonla karşılaşacak." ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

"Kaani'nin tehdit edilmesinin ABD'nin uyguladığı devlet terörü üzerindeki perdenin kalkması ve terörizmin resmiyet kazanması anlamına geldiğini" savunan Musevi, uluslararası kamuoyundan "devlet terörünün teşvik edilmesini kınamalarını" istedi.

Bu sürecin, devam etmesi halinde er ya da geç herkesi kapsayacağını ileri süren Musevi, şunları kaydetti:

"İsrail'den sonra, devletin imkanlarını ve silahlı güçlerini terörist saldırılarda kullandığını ve gelecekte de bunu sürdüreceğini resmen ilan eden ikinci rejim ABD'dir. ABD'nin bu tür saldırılar yapacağını açıklaması zayıflık ve acizliktir. Ayrıca Amerikalı yöneticilerin içinde bulunduğu şaşkınlığın da bir göstergesidir."