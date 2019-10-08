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İran’dan Suriye açıklaması: “Yardım etmeye hazırız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Anlaşması’nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran’ın yardıma hazır olduğunu söyledi.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Anlaşması’nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran’ın yardıma hazır olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi. Zarif, “Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye’de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye’de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.
Adana Anlaşması’nın Türkiye

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