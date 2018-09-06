HABER

İran'dan Suriye konulu zirve hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla yarın Tahran'da düzenlenecek üçlü zirveyi, Suriye'deki soruna siyasi yollarla kökten çözüm getirmek, bölge dışındaki güçlere karşı koymak ve stratejik politikalar geliştirmek için önemli bir fırsat olarak niteledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirveyi, Suriye’deki soruna siyasi yollarla kökten çözüm getirmek, bölge dışındaki güçlere karşı koymak ve stratejik politikalar geliştirmek için önemli bir fırsat olarak niteledi.

Bakanlık Sözcüsü Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, yarın Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kasımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı zirvenin, Astana süreci olarak bilinen Suriye'deki soruna çözüm bulmak adına izlenen siyasi sürecin devamı olarak dünyanın ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Zirvenin Suriye'deki soruna siyasi yollarla kökten çözüm getirmek açısından son derece önem taşıdığının altını çizen Kasımi, "Zirve, bölgenin etkili üç büyük ülkesi arasındaki etkileşimin en yüksek seviyeye taşınarak sürdürülmesi ve özellikle ekonomi alanında ikili ve çok taraflı iş birliğine zemin hazırlaması bakımından önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Zirvenin bölge dışındaki güçlere karşı koymak ve stratejik politikalar geliştirmek adına da önemli bir fırsat olacağını vurgulayan Kasımi, şunları kaydetti:

"Zirve, her üç ülkenin bölge ötesi bir gücün hırs ve tamahları ile karşı karşıya olması bakımından oldukça önemlidir. Bu üç ülke bağımsızlık yanlısı oldukları ve bu bölge ötesi gücün tek taraflı dayatmalarını kabul etmedikleri için çeşitli yaptırımlara maruz kaldı. Şüphesiz ortak hedefler, zalimce yaptırım ve tehditlere karşı koymada bu üç ülke arasında uyum ve entegrasyona neden olacaktır."

PARTNERTürkiye'de otomobil almak artık çok zor!Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!
Bostancı açıklarında helikopter düştü-4Bostancı açıklarında helikopter düştü-4
Erbaa'da sağanak ve dolu sele dönüştüErbaa'da sağanak ve dolu sele dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Behram Kasımi Suriye

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.