İran'dan Suriye'ye İdlib desteği

Ankara ve Moskova'dan yapılan açıklamalarda da İdlib konusunun 7 Eylül'deki üçlü Suriye zirvesinde ele alınacağı belirtildi.İran, Suriye ordusunun muhtemel İdlib operasyonuna desteğini bildirdi. Şam'ı ziyaretinde açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Barış sürecinin başlaması, mültecilerin geri dönebilmesi ve Suriye'nin yeniden inşasının başlamasına ortam sağlanması için İdlib'de geri kalan teröristler temizlenmelidir" dedi. Zarif aynı zamanda İdlib bölgesinin "Suriyelilerin kontrolüne verilmesi" gerektiğini ifade etti.

Zarif, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Başbakan İmad Hamis ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü. Zarif'in ziyareti Rusya, İran ve Türkiye arasında 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak zirvenin birkaç gün öncesine denk geliyor. İran'ın resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre Şam'daki görüşmelerde bu zirveyle ilgili hazırlıklar da ele alındı.

Görüşmelerin ardından Esad'ın makamından yapılan açıklamada, "Bazı Batılı ülkelerden Suriye ve İran'a yapılan baskılar iki ülkeyi ilkelerini savunmaktan alıkoyamayacaktır" denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi de Tahran'ın Suriye'ye istişari rolde desteğinin gerektiği sürece devam edeceğini söyledi.