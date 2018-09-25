İran'dan Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'e füze tehdidi

İran'ın yarı resmi haber ajansının sosyal medya hesaplarında İranlı yetkililerin Ahvaz'daki terör saldırısıyla ilgili suçladığı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in başkentlerini füze saldırılarıyla tehdit eden görüntüler yayınlandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, İran lideri Ali Hamaney'in "Saldırının faillerini en ağır şekilde cezalandıracağız." ifadelerine atıfla "Ağır cezalandırma yolda" adlı video yayınlandı.
Görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından fırlatılan balistik füzelerin Riyad, Abu Dabi ve İsrail'i hedef seçtikleri görüldü.
Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik saldırıda 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.
İranlı yetkililer saldırıyla ilgili ABD, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail yönetimlerini suçluyor.
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