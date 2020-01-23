İran'dan Suudi Arabistan'a zeytin dalı

İran Dışişleri Bakanlığı, aralarının bozuk olduğu Suudi Arabistan'la görüşebileceklerini açıkladı.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ın sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'ın iki ülke arasındaki gerginliği gidermek üzere Suudi Arabistan'la görüşebileceğini belirterek "İran da aynı şekilde komşuyla görüşmeye ilgi duyuyor" dedi.

Twitter hesabından bugün Arapça bir mesaj paylaşan Zarif de İran'ın komşusuyla diyaloğa açık olduğunu belirterek bu konudaki her türlü tamamlayıcı girişime katılmaya hazır olduklarını vurguladı. Zarif sözlerini "Bölgeye yeniden istikrar ve kalkınma getirecek her adımı memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde sürdürdü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan dün ülkesinin İran'la müzakerelere hazır olduğunu söylemiş ve "Birçok ülke biz ve İran arasında arabuluculuk için teklifte bulundu" demişti.

Bölgede daha fazla güç ve nüfuza sahip olabilmek için öteden beri rekabet içinde olan Sünni Suudi Arabistan ve Şii İran, birbirlerini bölgedeki saldırılardan sorumlu tutuyor. İki ülkenin vekalet savaşı içinde olduğu ülkelerden biri Yemen. Suudi Arabistan, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi isyancılara karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Suriye'de de İran Beşar Esad'ın yanında yer alırken Suudi yönetimi de Suriye'deki muhalefet gruplarının arkasında duruyor.

Suudi Arabistan'la İran arasında İranlı göstericileri Tahran'daki Suudi büyükelçiliğini ateşe verdiği 2016 yılından bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor.

dpa/HS,JD

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