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İran'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 08:58 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "Suudi Arabistan, İran'ı kendine düşman görme kuruntusu nedeniyle gerçeklerden kaçıyor. Suudi'nin, İran'ın adını anarak yenilgisinden başkalarını suçlamaya kalkması üzüntü vericidir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıdan Tahran'ın sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in Tahran yönetimine yönelik suçlamalarını eleştirdi.

Aramco'ya yönelik saldırının İran silahlarıyla yapılması ve Tahran yönetiminin bundan sorumlu tutulması yönündeki iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiren Musevi, bunları reddettiklerini kaydetti.

Musevi, Suudi Arabistan'a başkalarını suçlamak yerine Yemen'deki savaşı sona erdirme tavsiyesinde bulunarak, "Suudi Arabistan, İran'ı kendine düşman görme kuruntusu nedeniyle gerçeklerden kaçıyor. Suudi'nin, İran'ın adını anarak yenilgisinden başkalarını suçlamaya kalkması üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

Suudi Bakan Adil el-Cubeyr, dün Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı İran silahlarıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyoruz." demişti.

Cubeyr, ülkesinin, şu ana kadar İran yapımı 260'tan fazla balistik füze ve 150 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını belirtmişti.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Trump, ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo, önceki gün savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husiler'e destek veriyor.

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İRAN Suudi Arabistan

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