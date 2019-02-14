HABER

İran'dan terör saldırısında Pakistan'a uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli: - "Pakistan hükümetinin topraklarındaki teröristlerin varlığını sonlandırma konusuna önem vermesini istiyoruz"

ANKARA/İSLAMABAD (AA) - İran, Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısının ardından İslamabad yönetimine topraklarında faaliyet gösteren terör gruplarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkenin güneydoğusunda en az 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Pakistan hükümetinin bu ülkenin topraklarında faaliyet gösteren terör örgütlerinden sorumlu olduğunu belirten Rahmani Fazli, "Pakistan hükümetinin topraklarındaki teröristlerin varlığını sonlandırma konusuna önem vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı bakan uluslararası hukuk çerçevesinde ülkenin güvenliğini korumak için tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.

Terör saldırısının ABD öncülüğünde Varşova'da düzenlenen İran karşıtı konferansla aynı gün yaşandığına da dikkati çeken Rahmani Fazli, "Bu saldırı, ABD'li yöneticilerin uluslararası hukuk ve insan haklarına inanmadıklarını ortaya koydu." dedi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

İran'daki "Sünni halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedefe saldırı düzenleyen "Cundullah" adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.

Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, geçen yıl 12 sınır muhafızını kaçırmıştı. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini savunan İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.

- Pakistan'dan kınama

Öte yandan, Pakistan'dan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok insanın can verdiği Zahidan'daki Devrim Muhafızlarına yönelik saldırıdan dolayı şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Pakistan terörün her türlüsünü kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu
Hurdadan sanat eserineHurdadan sanat eserine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdul rıza rahmani fazli İRAN Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmangazi Köprüsü'nde film gibi operasyon! Yakalanınca çok utandı

Osmangazi Köprüsü'nde film gibi operasyon!

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

Barışmak için geldi, genç kızın evinin karşısına geçip intihar girişiminde bulundu

Barışmak için geldi, genç kızın evinin karşısına geçip...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı!

Köprüde şüpheli paket alarmı!

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltılar var

Kartal'da çöken binayla ilgili flaş gelişme

Eşinize, nişanlınıza, sevgilinize en içten Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

Sevgililer Günü nasıl başladı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.