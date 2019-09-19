İran’dan ‘Topyekün Savaş’ Tehdidi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran’a yapılacak herhangi bir saldırıya topyekün savaşla karşılık verileceğini söyledi.

Zarif’in açıklaması ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Hürmüz Boğazı’nda İran’ın düzenlediğinden şüphelenilen bir dizi gizemli saldırının ardından yapılan en sert açıklama oldu.

İran Dışişleri Bakanı'nın sözleri bir gün önce Suudi Arabistan ziyareti sırasında ülkedeki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı “savaş eylemi” olarak değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya da yanıt niteliğindeydi.

Zarif CNN’in ‘’ABD ya da Suudiler’in olası bir saldırısına nasıl karşılık verileceği’’ sorusuna topyekün savaşla karşılık verileceği yanıtını verdi ve bunun çok sayıda can kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Zarif, “Çok ciddi olarak açıklıyorum, askeri çatışmaya girmek istemiyoruz. Ancak topraklarımızı gözümüzü kırpmadan savunuruz” dedi. Zarif müzakerelerin devam etmesi için önce ABD’nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından yürürlüğe koyduğu yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Zarif, “Ne yaparlarsa yapsınlar bize diz çöktüremezler” ifadelerini kullandı.