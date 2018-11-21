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İran'dan Trump'a ironik yanıt

21.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan'a destek açıklamasında İran'a da suçlama yapan Trump'a yanıt verdi.

İran'dan Trump'a ironik yanıt

Zarif, "Belki Kaliforniya yangınlarından da biz sorumluyuzdur" dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirilerin odağında olan Suudi Arabistan'a destek açıklamasında İran'a yönelttiği suçlamalara İran'dan yanıt geldi.

Twitter hesabından Trump'ın açıklamalarına yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Sayın Trump Suudi Arabistan'ın vahşiliklerine yönelik utanç verici açıklamasının ilk cümlesini İran'ı aklına gelen her şeklide suçlamak için kullanıyor" dedi.

Zarif, "Belki de tarlaları tırmıkla temizlemeye yardım etmediğimiz için Kaliforniya'daki yangınlardan da biz sorumluyuzdur" ifadelerini kullandı. Zarif bu açıklama ile Trump'ın yangınlara ilişkin olarak "Diğer ülkelere bakıyorsunuz, bu işi çok farklı yapıyorlar. Finlandiya Devlet Başkanı ile görüştüğümde bana, orman ülkesi olduklarından bu işi çok farklı yaptıklarını söyledi. Tırmıkla temizlemeye çok vakit harcıyorlar ve herhangi bir sorun yaşamıyorlar" açıklamasına gönderme yaptı.

Trump dün Suudi Arabistan'la ABD'nin "güçlü ekonomik ortaklığına" vurgu yaptığı açıklamasında İran'a yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Trump, Suudi Arabistan'ın İran'ın aksine petrol fiyatlarını düşük tutmaya yardım ettiğini söylemişti. ABD Başkanı Suudi Arabistan'ın İran'a karşı mücadelede de önemli bir ortak olduğunu belirtmişti.

Daha fazlasını okumak için: Trump'tan Suudi Arabistan'a destek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın ardından, cinayetin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bilgisi dahilinde işlendiği iddiaları ortaya atılmış, hatta emri veren kişinin Veliaht Prens'in bizzat kendisi olduğu öne sürülmüştü.

Konuşmasında Veliaht Prens'i korumaya alan Trump, "Belki biliyordu, belki de bilmiyordu..." diyerek ülkesi için önemli olanın Suudi Arabistan ile mevcut sıkı ekonomik ilişkiler olduğunu vurguladı.

Afp,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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