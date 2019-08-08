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İran'dan Trump'a "müzakere arzunu mezara götüreceksin" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi: - "Sayın Trump, anlaşmayı ihlal ederek İran'la müzakere için son şansını da kaçırdı. Trump, İran'la müzakere arzusunu mezara götürecek"

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı ihlal ederek İran'la müzakere şansını kaçırdığını belirterek, "Trump, İran'la müzakere arzusunu mezara götürecek." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, İstihbarat Bakanı Alevi, Gilan eyaletinin İdari Konsey Toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'a yönelik müzakere çağrılarına cevap verdi.

Trump'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamasına işaret eden Alevi, "Sayın Trump, anlaşmayı ihlal ederek, İran'la müzakere için son şansını da kaçırdı. (Müzakere imkanlarına) öldürücü darbe vurdu. Trump, İran'la müzakere arzusunu mezara götürecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

- Hamaney ve Zarif yaptırım listesine alınmıştı

Washington'un müzakere çağrılarına rağmen ABD Hazine Bakanlığı, İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırım listesine almıştı.

Ruhani, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Ön şartsız müzakere istediklerini söylüyorlar fakat ertesi gün Büyük Devrim Rehberi'ne (Hamaney) yaptırım uyguluyorlar. O zaman nasıl müzakere edeceğiz? Sonra yine müzakere istediklerini söylüyorlar. Ardından Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar. Kiminle müzakere edeceksiniz? Müzakerenin sorumlusu Dışişleri Bakanı'dır. Bir gün müzakere kararı alırsak sizinle konuşacak olan kendisidir." demişti.

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İRAN İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi

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