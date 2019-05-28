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İran'dan Trump'a Yanıt: 'Müzakere Olasılığı Görmüyoruz'

28.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump’ın İran’la müzakerenin mümkün olabileceğini söylemesine İran’dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada “Amerika’yla müzakere ihtimali görmüyoruz” denildi

İran'dan Trump'a Yanıt: 'Müzakere Olasılığı Görmüyoruz'

Amerika Başkanı Donald Trump’ın İran’la müzakerenin mümkün olabileceğini söylemesine İran’dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada “Amerika’yla müzakere ihtimali görmüyoruz” denildi.

Başkan Donald Trump’ın Japonya seyahati sırasında İran’la ilgili açıklamalara ilişkin yorumunun sorulması üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, “Biz hali hazırda Amerika’yla bir müzakere olasılığı görmüyoruz. İran bu açıklamalara önem vermiyor. Bizim için önemli olan yaklaşım ve tavır değişikliğidir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri de yaptığı açıklamada İran’ın nükleer silah geliştirmediğini buna Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından da izin verilmediğini söyledi.

İran’la Amerika arasındaki tansiyon Başkan Trump’ın Amerika’yı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesi ve İran’a yeni yaptırımlar getirmeye başlamasıyla birlikte yükselmeye başlamıştı. Gelinen nokta da Amerika son olarak İran’ın Ortadoğu’daki Amerika askeri varlığı ve çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bölgeye 1500 asker gönderme kararı aldı. Pentagon ayrıca bölgeye bombardıman uçakları ve uçak gemisi de göndermiş durumda.

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