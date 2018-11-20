İran’dan Trump’ın Açıklamasına Alaylı Tepki

İran’ın tepkisini çeken bugünkü yazılı açıklamasında Tahran’a yönelik sert eleştiriler yönelten ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’dan ise övgüyle bahsetmiş, Kaşıkçı cinayetini ise kınamıştı.

Trump, California’daki yangın sonrasında Finlandiya’da yaşayanların ormanları tırmıklayarak alevleri önlediğini söylemiş, bu da sosyal medyada alay konusu olmuştu.

İran Dışişleri Bakanı, Trump’la alay ederek, “Muhtemelen, Finler gibi ormanlarındaki yaprakları süpürmelerine yardım etmediğimiz için California’daki yangından da biz sorumluyuzdur” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı hedef alan son açıklamasını eleştirdi. Trump’ın, gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayetine rağmen Suudi Arabistan’ı destekleyen açıklamasını “utanç verici” olarak nitelendiren Zarif, attığı tweet mesajında, “Trump, Suudi Arabistan’ın işlediği suçlara atfen yaptığı utanç verici yazılı açıklamasının birinci paragrafını tuhaf biçimde İran’ı aklına gelen her türlü iddiayla suçlamaya ayırmış” dedi.

İran’dan tepki çeken açıklama

Yazılı açıklamasına dünya çok tehlikeli bir yer şeklinde başlayan Trump, bu sözüne örnek olarak İran’ı gösterdi ve İran’ın Yemen’de Suudi Arabistan’a karşı “aracılarla” kanlı bir savaş yürüttüğünü belirtti.

Trump, İran’ın Irak’ın kırılgan demokrasisine zarar vermeye çalıştığını ve Lübnan’da Hizbullah’ı, Suriye’de de diktatör Beşar Esat’a destek verdiğini kaydetti. Trump, ayrıca İranlılar’ın Ortadoğu ve başka yerlerde birçok Amerikalı ve masum insanı öldürdüğünü de kaydetti. Amerika Başkanı, İran’ın teröre sponsor olan ülkelerin liderliğini yaptığını da belirtti.

Tahran’a yönelik sert eleştirilerinin ardından Trump yazılı açıklamasında Suudi Arabistan’dan ise övgüyle bahsetti. Suudi Arabistan’ın İran’ın ayrılmayı kabul etmesi durumunda memnuniyetle Yemen’den ayrılacağını kaydeden Trump, Riyad’ın hemen insani yardımda bulunacağını belirtti ve ayrıca Suudi Arabistan’ın radikal İslamcı terörle savaşta milyarlarca dolar harcadığını kaydetti.

Yazılı açıklamasında Suudi Arabistan’ın Amerika’yla yatırım ve harcama konusunda 450 milyar dolarlık anlaşma yaptığını hatırlatan Trump, bunun binlerce kişite iş olanağı, ekonomik gelişme sağlayacağını vurguladı.