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İran'dan Trump'ın Suudi Arabistan açıklamasına "utanç verici" nitelemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 00:29 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Trump, tuhaf bir biçimde Suudi vahşeti hakkındaki utanç verici açıklamasının ilk paragrafını İran'ı aklına gelen her türlü kötülükle suçlamak için ayırdı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'a destek açıklamasını "utanç verici" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarını ve İran'ı hedef alan sözlerini eleştirdi.

Zarif, şu ifadeleri paylaştı:

"Trump, tuhaf bir biçimde Suudi vahşeti hakkındaki utanç verici açıklamasının ilk paragrafını İran'ı aklına gelen her türlü kötülükle suçlamak için ayırdı."

Trump'ın Kaliforniya'daki yangınla ilgili yaptığı ve sosyal medyada alay konusu olan, "Finlandiyalıların topraklarının büyük bölümünü kaplayan ormanlarını tırmıkla temizledikleri, bu yüzden yangın çıkmadığı" şeklindeki açıklamasıyla dalga geçen Zarif, "Belki biz Kaliforniya'daki yangınlardan da sorumluyuzdur, çünkü Finlandiyalıların yaptığı gibi ormanları tırmıklamaya yardımcı olmadık." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ile ilişkilerine dair yaptığı yazılı açıklamada, Tahran yönetimini, Yemen, Suriye, Lübnan ve Irak'taki istikrarsızlıkların sorumlusu olarak nitelemişti. Suudi Arabistan'ın Washington için İran’a karşı mücadelede önemli bir müttefik olduğunu belirten Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi sahibi olabileceğini söylemesine rağmen Riyad'ın ABD için "sarsılmaz partner" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

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İRAN İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Suudi Arabistan Trump

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