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İran’dan turist olarak gelip Van’da hırsızlıktan tutuklandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

İran’dan turist olarak Van’a gelen ve 4 ayrı iş yerinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 2 şüpheli, 108 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek kaldıkları otelde yakalanarak tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet (2) ve Kazım Karabekir (2) caddeleri üzerinde faaliyet gösteren 4 ayrı iş yerinde meydana gelen yankesicilik (tırnakçılık yöntemi) olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel ekip oluşturulduğu belirtildi.

İran’dan turist olarak gelip Van’da hırsızlıktan tutuklandılar

İran’dan turist olarak Van’a gelen ve 4 ayrı iş yerinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 2 şüpheli, 108 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek kaldıkları otelde yakalanarak tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet (2) ve Kazım Karabekir (2) caddeleri üzerinde faaliyet gösteren 4 ayrı iş yerinde meydana gelen yankesicilik (tırnakçılık yöntemi) olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel ekip oluşturulduğu belirtildi. Özel ekip tarafından yankesicilik olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; iş yerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhları üzerinde bulunan toplam 32 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 108 saat incelendi. Yapılan çalışma sonucunda, olayı gerçekleştirenlerin İran uyruklu M.T. ve A.M. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine 7 Eylül 2019 günü konakladıkları otel odasında yakalanarak gözaltına alındı, Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve otel odasında yapılan aramada bin 45 Amerikan Doları, 1 milyon 550 bin İran Riyali, 100 Çin Yuanı, olaylarda kullanılan kıyafet ve aksesuarlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu M.T. ve A.M. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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