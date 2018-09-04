İran'dan Türk halkının ABD'nin ekonomik baskılarına karşı duruşuna övgü

İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, Türk halkının ABD'nin ekonomik baskılarına karşı devletin yanında durarak milli onurunu koruduğunu söyledi.
İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Burucerdi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, Türk halkının ABD'nin baskılarına karşı milli parasına sahip çıktığını belirtti.
Türk halkının ABD'nin ekonomik baskılarına karşı duruşunu örnek gösteren Burucerdi, "Türkiye'de liranın değer kaybetmesiyle birlikte dolarları ateşe verdiler. Bu sembolik duruş halkın devletin arkasında olduğunu ve milli onurlarını koruduklarının göstergesidir." dedi.
Burucerdi, İran'da devam eden döviz krizinde ise milli parasına sahip çıkan Türk halkının gösterdiği hassasiyetin sergilenmediğini söyledi.
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