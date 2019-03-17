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İran'dan Türkiye ile ortak operasyon açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari: "Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok"

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini belirtti.

Zülfikari, başkent Tahran'daki basın toplantısında, İran'ın sınır güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ortak sınırın korunması için çok iyi adımlar attıklarını söyleyen Zülfikari, "Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, İran'la da önemli bir iş birliği yaptıklarına işaret ederek "Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Türkiye zülfikar

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