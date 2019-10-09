İran'dan Türkiye Sınırında Habersiz Askeri Tatbikat

İran Ordusu Türkiye sınırı yakınlarında önceden duyurulmayan bir askeri tatbikat başlattı. Tesnim ve ISNA Haber Ajansları, tatbikatın Türkiye sınırındaki Urmiye şehri yakınlarında yapıldığını duyurdu. Urmiye Türkiye sınırına 50 km mesafede yer alan bir bölge.

Tatbikata acil müdahale birimleri, mobilize saldırı birimleriyle karacı hava birimlerinin ve helikopterlerin katıldığı belirtiliyor. Tatbikata ordu komutanlarından General Abdülrahim Musavi’nin liderlik ettiği ifade ediliyor.

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı olduğu bilinen İran’ın Türkiye sınırında önceden haber verilmeyen bir askeri tatbikat başlatmış olmasının dikkat çekici olduğu ifade ediliyor.

İran Ordusu yıl içerisinde sık sık tatbikatlar gerçekleştiriyor. İran hükümeti ya da ordusundan henüz tatbikata ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

