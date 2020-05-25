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İran'dan Türkiye'ye "boru hattı" sitemi

25.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı, Türkiye'nin mart ayındaki bir patlamada hasar gören doğal gaz boru hattını tamir ettirmek istemediği eleştirisinde bulundu.

İran'dan Türkiye'ye "boru hattı" sitemi

31 Mart'taki patlamayla İran'dan gaz akışı kesilmişti.İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Türkiye'yi Mart ayında bir patlamada hasar gören doğal gaz boru hattını tamir ettirmeye yanaşmamakla suçladı.

Zengene devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye toprakları içindeki hattın tamir edilmesi yönünde İran'ın yaptığı teklifi Ankara'nın sıcak karşılamadığını belirtti.

Hattan Türkiye'ye yılda yaklaşık 10 milyar metreküp İran doğal gazı ihraç edildiğine dikkat çeken Bakan, "Patlama nedeniyle Türkiye'ye doğal gaz ihracatımız kesildi. Hattın tamiri birkaç günden uzun sürmeyeceği halde Türk tarafı hala tamiri gerçekleştirmiş değil" diye konuştu.

Patlamanın nedeni bilinmiyor

31 Mart'ta Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde Gürbulak Sınır Kapısı yakınındaki doğal gaz boru hattında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. İran Milli Gaz şirketi yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, patlama nedeniyle İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının durdurulduğunu, gaz sevkiyatı ve tamirat için genelde 3-4 gün süre gerektiğini açıklamıştı.

İran Petrol Bakanı Zengene, dünyada ham petrol fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle yaşanan krize de değinerek, mevcut belirsizlikler içinde fiyatların seyrini kestirebilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Talebin düşük seyrettiğine işaret eden Zengene, "Dünya ekonomisinin ne zaman toparlanacağı, talebin ne zaman normale döneceği belli değil. Dünyanın en büyük ekonomilerinde negatif büyüme görülüyor. Bu da petrol ürünlerine, dolayısıyla ham petrole olan talebi azaltıyor" diye konuştu.

rtr/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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