İran’dan Türkiye’ye Doğalgaz Akışı Yeniden Başladı

Türk enerji sektörü yetkilileri İran’ın 20 Ocak’ta kestiği doğalgaz akışının yeniden başladığını bildirdi. Normalde 28 milyon metreküp olan gaz akışı bir günlük kesintinin ardından 2 milyon metreküple yeniden başladı.

İran Petrol Bakanlığı’na bağlı haber ajansı SHANA daha önce, doğalgaz akışının yeniden başladığını, ancak kesintinin Türkiye tarafındaki bir basınç hatasından kaynaklandığını bildirdi.

Daha sonra SHANA’ya konuşan İranlı yetkililer ise İran'dan gelen düşük basınçlı ve düşük miktardaki gaz akışının sistemi aksattığını belirterek, Türkiye tarafında teknik bir sorun olmadığını kaydetti.

SHANA haber ajansı doğalgaz akışının kesilme nedeninin Türkiye’de bir istasyonda meydana gelen doğalgaz sızıntısı olduğunu kaydetmişti.

SHANA, ‘‘Türkiye’ye doğalgaz ihracatındaki kısa duraklamanın nedeni Türkiye'deki bir basınç arttırma istasyonunun, basıncın düşmesinin ardından gazı almak için ayarlama yapma ihtiyacı duymasıydı’’ demiş ancak ayrıntı vermemişti.

Reuters haber ajansına göre 20 Ocak’ta İran’ın teknik bir arızadan dolayı doğalgaz akışını 10 gün süreyle durduracağını açıklayan Türk yetkililer, doğalgaz santrallerinin gaz tüketimini yüzde 40’a kadar azaltmasını istemişti.

Türkiye’nin temel doğalgaz tedarikçileri arasında Rusya, Azerbaycan ve İran yer alıyor. Son resmi verilere göre İran 2021’in ilk 10 ayında tek başına Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 16’sını karşıladı.

