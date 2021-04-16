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İran'dan uranyum çıkışı

16.04.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, Natanz nükleer tesisine yönelik İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırıya misilleme olarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a yükselttiğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi haber ajansı Fars'a yaptığı açıklamada, ilk defa uranyumu yüzde 60'a kadar zenginleştirmeyi başardıklarını bildirdi. Natanz nükleer tesisinde, uranyumu zenginleştirme işlemleri için kendi ürettiği santrifüjleri kullanan İran, bugüne dek en fazla yüzde 20 zenginleştirme seviyesine çıktığını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uranyum zenginleştirme çalışmalarında gelinen noktayı perşembe günü yaptığı açıklamada duyurmuş ve bunun Natanz nükleer tesisine yönelik geçen pazar yapılan sabotaja bir yanıt olduğunu ifade etmişti. Tahran, söz konusu nükleer tesisin elektrik şebekesinde kesintiye yol açan ve santrifüjlere hasar veren olayı "nükleer terör saldırısı" olarak nitelendirerek, bundan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Ruhani: Yüzde 90'a da çıkarabiliriz

Ruhani açıklamasında ayrıca, ülkesinin uranyumu yüzde 90 seviyesinde de zenginleştirebileceğini ve böylece nükleer silah üretme aşamasına gelebileceğini dile getirmiş, diğer yandan İran'ın geçmişte de bugün de nükleer silah programı hedefinin olmadığını vurgulamıştı. 2015 yılında 5+1 ülkeleri ile varılan anlaşmada belirtildiği gibi, en fazla yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme seviyesine dönmeye de razı olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı, bunun için anlaşmaya tüm tarafların uyması ve ABD ambargolarının kalkmasının şart olduğunu kaydetmişti.

2015 yılında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanan anlaşma, İran'ın nükleer enerjinin sivil kullanımı için çalışmalar yapmasına imkan tanıyıp, nükleer silahlar geliştirmesini engellemeyi amaçlıyor. ABD, Donald Trump'ın başkanlığında, 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran'ı, uyguladığı ağır ekonomik yaptırımlarla yıpratmaya çalışmıştı. Başkan Joe Biden yönetimi ise söz konusu anlaşmaya yeniden katılabileceğinin sinyallerini veriyor.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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