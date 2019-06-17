İran'dan Uranyum Zenginleştirme Konusunda Ültimatom

İran, nükleer anlaşma kapsamında izin verilen uranyum zenginleştirme oranının üzerine 10 gün içerisinde çıkabilir. Söz konusu açıklama ülkenin atom enerjisi kurumu sözcüsü tarafından yapıldı.

Sözcü Avrupalı ülkelerin nükleer anlaşmanın devamını sağlamak konusunda halen daha vakitleri olduklarını söyledi.

İran Atom Enerjisi Organizasyonu Sözcüsü Behruz Kamalvandi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Zenginleştirme oranını 4 katına çıkardık ve hatta son olarak yükselttik dolayısıyla 10 gün içinde 300 kg limiti geçilecek. Eğer Avrupalılar harekete geçeceklerse hala vakit var” dedi.

Tahran yönetimi Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupalı ülkelerin de anlaşmanın İran lehine olan şartlarını uygulamaması halinde yeniden belirlenen sınırlar üzerinde uranum zenginleştirmeye başlayacağını duyurmuştu.

İran yönetimi petrol satışı ve bankacılık sistemi işlemleri konusunda İran’a anlaşma kapsamında tanınan hakların uygulanmasını istiyor. Amerika yönetimiyse Başkan Trump’ın Amerika’yi 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından bu ülkeye yönelik yeni yaptırım kararları aldı.

Amerika özellikle İran için hayati öneme sahip petrol gelirlerinin kesilmesi amacıyla İran’ın petrol satışını sıfıra indirmek amacında olduğunu açıkladı.

