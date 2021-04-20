İran’dan Uranyum Zenginleştirmede ‘Geri Adım’ Şartı

İran hükümeti sözcüsü Ali Rebii Tahran'da gazetecilere verdiği demeçte, "Natanz'da yüzde 60 oranında zenginleştirmenin başlangıcı, bu tesislerdeki terörist sabotajlara yanıt verme konusundaki teknik becerimizin bir göstergesiydi" dedi.

İran bu saldırıya, uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirdiğini söyleyerek yanıt verdi. İran daha önce yüzde 20 seviyesinde uranyum zenginleştiriyordu, ancak bu düşük seviye bile silah imalatı için atılan önemli bir adımdı. Yüzde 60, İran'ın daha önce elde ettiği uranyum zenginleştirme seviyesinden daha yüksek olsa da nükleer silah üretmek için gereken yüzde 90'lık saflık seviyesinin altında. 2015 nükleer anlaşması ise İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,67'yle kısıtlıyor.

ABD ve İran'ı 2015 nükleer anlaşmasına yeniden uymasını amaçlayan Viyana'daki görüşmeler, İran'ın Natanz'daki ana uranyum zenginleştirme tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle daha da karmaşık hale geldi.

Natanz nükleer santraline düzenlenen sabotajın ardından teknik kapasitesini göstermek için uranyumu % 60 saflığa kadar zenginleştirmeye başlayan İran, ABD yaptırımları kaldırırsa bu adımdan hızla vazgeçebileceğini açıkladı.

Rabii, devlete ait bir internet sitesinde canlı yayınlanan açıklamalarında, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına olan bağlılığını azaltma adımına atıfta bulunarak, "Önceki adımlarda olduğu gibi, diğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirirse, nükleer anlaşmada kararlaştırılan zenginleştirme düzeyine dönmek için bu önlem hızla geri alınabilir" diye konuştu.

Tahran, Natanz patlamasının İsrail tarafından bir sabotaj eylemi olduğunu ve 17 Nisan’da İranlı yetkililerin bir şüpheliyi belirlediğini söyledi. İsrail olay hakkında açıklama yapmadı.

İran, uranyum zenginleştirmede yüzde 60 saflık oranına ulaştığını söyleyerek, patlamaya yanıt verdi.

İranlı yetkililer hafta başında yaptıkları açıklamada, İran ve dünya güçlerinin ABD’nin 2018’de çekildiği 2015 nükleer anlaşmasının nasıl yeniden canlandırılacağı konusunda bazı ilerlemeler kaydettiklerini ve geçici bir anlaşmanın kalıcı bir çözüm için zaman kazanmanın bir yolu olabileceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Kudüs'ü ziyaret eden İngiltere Kabine Bakanı Michel Gove'a, İran'ın nükleer silah elde etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'den gelen açıklamada Aşkenazi’nin "İran tüm Ortadoğu'da istikrarı baltalıyor ve uluslararası toplum İran'ın nükleer silah kabiliyetine ulaşmasını engellemek için harekete geçmesi gerekli" dediği aktarıldı.

