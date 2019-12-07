İran'dan Uranyum Zenginleştirmede Yeni Nesil Santrifüj Adımı

İran’ın geçen Eylül ayında duyurduğu, daha gelişmiş santrifüjlerle uranyum zenginleştirme hazırlığında yeni bir gelişme daha yaşandı. İran Atom Enerjisi Kurumu, yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjlerini yakında tanıtacağını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Asghar Zarean, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘’Yakın gelecekte İran’da geliştirilmiş yeni nesil santrifüjleri duyuracağız’’ dedi. Zarean, daha fazla ayrıntı vermedi.

İran’ın Eylül ayındaki açıklamasından sadece bir hafta sonra, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri kapsamında daha gelişmiş santrifüjler kurmaya başladığını doğrulamıştı.

Tahran’ın bu adımı 2015 yılında yapılan uluslararası nükleer anlaşmaya aykırı. 2015 anlaşması İran’ın yalnızca 5 bin kadar birinci nesil IR-1 santrifüjle uranyum zenginleştirmesine izin veriyor. Tahran anlaşma uyarınca çok az sayıda başka santrifüjü ise zenginleştirilmiş uranyum biriktirmeden araştırma amaçlı kullanabiliyor.

Ancak ABD’nin geçen yıl Mayıs ayında anlaşmadan çekilerek İran’a yaptırımları yeniden devreye sokması üzerine Tahran nükleer faaliyetlerinde anlaşmayla belirlenen sınırlardan adım adım uzaklaşıyor.

