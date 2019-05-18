İran'dan Uyarı: 'Hakkımızda Yanılsamaya Kapılmayın'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada Tahran’ın çatışma ve savaş istemediğini, ama hiçbir ülkenin de İran’la karşı karşıya gelebileceğine yönelik bir yanılsamaya kapılmaması gerektiğini söyledi.
Bir çatışma olasılığı nedeniyle Tahran ve Washington arasında son günlerde tansiyon yükselmiş durumda. Bu hafta başında Amerika, körfez bölgesindeki bazı petrol tankerlerine saldırıların ardından Bağdat’taki acil durum görevlileri haricindeki personelini geri çekti.
Amerikan ExxonMobil petrol şirketi de Basra’da bulunan bir petrol kuyusundaki yabancı çalışanlarını tahliye etti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “Bir savaş olamayacak çünkü savaş istemiyoruz. Ama hiç kimse bölgede İran’la yüzleşebileceği yanılsamasına kapılmasın” diye konuştu.
Başkan Donald Trump Amerika’nın bölgedeki çıkarlarını ve askerlerini tehdit ettiği gerekçesiyle bölgedeki askeri varlığı arttırmıştı. Öte yandan Amerika İran’a yönelik yaptırımlarını da arttırdı. Tahran yönetimi Amerika’nın bu girişimlerini siyasi ve psikolojik savaş olarak niteledi.
Zarif, “Aslen Trump savaş istemediğini resmen söyledi ve bunu yineledi ama onun çevresindekiler bir savaş için bastırıyor. Bunu Amerika’yı İran’dan daha güçlü kılmak adına istiyorlar” dedi.
İran Dışişleri Bakanı benzer bir açıklamayı geçen ay da yapmış ve özellikle Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u işaret etmişti.
Bölgesel gerilim artıyor
Bölgede artan tansiyon nedeniyle Exxon Mobil petrol şirketi de Irak’taki petrol sahalarında görevli yabancı personelini tahliye etti.
Bahreyn de benzer şekilde Irak ve İran’a seyahat edecek vatandaşlarına bölgedeki koşullar nedeniyle uyarıda bulundu. Washington yönetimi de Körfez bölgesi üzerinde uçan havayolu şirketlerini de uyardı.
Reuters Haber Ajansı, Norveçli sigorta şirketlerinin, geçen hafta bölgede 4 petrol tankerine yapılan saldırılarla İran Devrim Muhafızları arasında bağlantı ortaya çıkardığını bildiriyor. Tankerlerden Suudi Arabistan’a ait ikisi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait Füceyre limanı açıklarında saldırıya uğramıştı. Füceyre limanının özelliği, Basra Körfezi’ne kıyısı olmayan tek emirlik olması ve doğrudan Umman Körfezi’ne açılması.
İranlı yetkililerse bu iddiaları reddetti ve kendilerine karşı savaş açma bahanesi yaratılmak istendiğini öne sürdü.
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