İran'dan Uyarı: 'Hakkımızda Yanılsamaya Kapılmayın'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada Tahran’ın çatışma ve savaş istemediğini, ama hiçbir ülkenin de İran’la karşı karşıya gelebileceğine yönelik bir yanılsamaya kapılmaması gerektiğini söyledi.

Bir çatışma olasılığı nedeniyle Tahran ve Washington arasında son günlerde tansiyon yükselmiş durumda. Bu hafta başında Amerika, körfez bölgesindeki bazı petrol tankerlerine saldırıların ardından Bağdat’taki acil durum görevlileri haricindeki personelini geri çekti.

Amerikan ExxonMobil petrol şirketi de Basra’da bulunan bir petrol kuyusundaki yabancı çalışanlarını tahliye etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “Bir savaş olamayacak çünkü savaş istemiyoruz. Ama hiç kimse bölgede İran’la yüzleşebileceği yanılsamasına kapılmasın” diye konuştu.

Başkan Donald Trump Amerika’nın bölgedeki çıkarlarını ve askerlerini tehdit ettiği gerekçesiyle bölgedeki askeri varlığı arttırmıştı. Öte yandan Amerika İran’a yönelik yaptırımlarını da arttırdı. Tahran yönetimi Amerika’nın bu girişimlerini siyasi ve psikolojik savaş olarak niteledi.