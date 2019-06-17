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İran'dan Veliaht Bin Selman'ın açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:05 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "Suudi Arabistan, bölgede meydana gelen değişimlerle ilgili doğru bir kavrayıştan yoksun olduğu için askeri yöntemlerle kaos ve gerginlik üretiyor ve kendi halkı ile bölge ülkelerinin servetini yabancıların cebine dolduruyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran ile ilgili açıklamalarını, Riyad yönetiminin "bölgedeki yanlış siyasetinin doğurduğu sorunlardan kaçış" olarak değerlendirdi.

Musevi, Bin Selman'ın İran ile ilgili değerlendirmeleri üzerine Dışişleri Bakanlığından yaptığı yazılı açıklamada Riyad yönetimini eleştirdi.

Bin Selman'ın açıklamalarını "geçmişteki yanlış yöntemlerin bir devamı ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki yanlış siyasetinin doğurduğu sorunlardan kaçış" olarak nitelendiren Musevi, "Suudi Arabistan, bölgede meydana gelen değişimlerle ilgili doğru bir kavrayıştan yoksun olduğu için askeri yöntemlerle kaos ve gerginlik üretiyor ve kendi halkı ile bölge ülkelerinin servetini yabancıların cebine dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "bölgede savaş ve yıkımdan başka netice doğurmayan yanlış yoldan dönmesini" ve bunun yerine güven oluşturucu adımlar atarak bölgedeki gerginliğin azaltılması için diyalog ve iletişime dayanan yeni politikalar izlenmesini temenni ettiklerini kaydeden Musevi, İran'ın böyle bir yaklaşımı memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Şarku'l Evsat gazetesine verdiği röportajda, İran'ın doğrudan ya da kendisine bağlı milisler aracılığıyla terör saldırıları gerçekleştirdiğini savunarak, "İran'ın ya uluslararası toplumda yapıcı bir role sahip normal bir devlet olması ya da kanunları ihlal eden bir devlet olarak kalması" konusunda bir tercihte bulunması gerektiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
bin Selman İRAN Suudi Arabistan

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