İran’dan Venezuela’ya Petrol Taşıyan Tankerlere ABD El Koydu

ABD yönetimi, İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere, Tahran’a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğunu açıkladı. İran, tankerlerle bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump, el konulan tankerlerin, Teksas eyaletindeki petrol taşımacılığı merkezi Houston’a çekildiğini açıkladı. Trump, İran’ın Venezuela’ya kargo göndermemesi gerektiği uyarısında bulundu.
''Ele geçirilen en fazla İran petrolü''
ABD Adalet Bakanlığı, ‘’yabancı ortakların yardımıyla’’ el konulan dört tankerde 1 milyon varil 116 bin varil petrol bulunduğunu ve bu miktarın ABD’nin ele geçirdiği en fazla İran petrolü olduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da "İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un yürüttüğü diplomasimiz hem petrol sevkiyatını engelledi hem de Adalet ve İç Güvenlik bakanlıklarımızın el koyma emrini yerine getirmesini sağladı’’ denildi.
Açıklamada, "Bizim yaptırımlarımızın uygulanması ve uygulatılması çabaları nedeniyle daha fazla küresel sevkiyat filosunun İran-Venezuela ile ticaretinden kaçındığını görüyoruz. ABD, İran ve Maduro rejimlerine karşı maksimum baskı kampanyasına bağlılığını sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.
Brian Hook hafta başında istifa etmişti
İran tankerlerine nerede ve nasıl el konulduğu ile ilgili bakanlıklardan bir açıklama yapılmadı. Hafta başında istifası açıklanan İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un attığı adımlarla ilgili de bilgi verilmedi ancak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, tankerlere el konulması iznini 2 Temmuz 2020 tarihli olduğu görüldü.
ABD savcılar, İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için geçen ay dava açmıştı. Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklar, gemilere ABD karasularına girmeden el konulamayacağını söylemişti.
Haberi ilk olarak Perşembe günü duyuran Wall Street Journal gazetesi ise Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı Liberya bandıralı 4 tankere, açık denizde el konulduğunu yazmıştı.
Tankerler Yunanistan merkezli iki şirketin
Tankerlerin, Yunanistan merkezli Vienna LTD ve Palermo SA. Isimli şirketlere ait olduğu bildirildi. Reuters’a bilgi veren ABD yönetiminden bir yetkili, şirketlerin taşınan petrolün transfer edilerek ABD’ye taşınmasına izin verdiğini söyledi. El koyma izninin tankerleri değil kargoyu kapsadığı kaydedildi.
Öte yandan İran’ın Caracas Büyükelçisi Hojat Soltani, ABD’nin el koyduğu tankerlerin Tahran ile ilişkisi olmadığını açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Soltani, “Ne gemiler İran gemisi ne gemi sahipleri ya da bandırası İran’la alakalı” dedi.