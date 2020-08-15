İran’dan Venezuela’ya Petrol Taşıyan Tankerlere ABD El Koydu

ABD yönetimi, İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere, Tahran’a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğunu açıkladı. İran, tankerlerle bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, el konulan tankerlerin, Teksas eyaletindeki petrol taşımacılığı merkezi Houston’a çekildiğini açıkladı. Trump, İran’ın Venezuela’ya kargo göndermemesi gerektiği uyarısında bulundu.

''Ele geçirilen en fazla İran petrolü''

ABD Adalet Bakanlığı, ‘’yabancı ortakların yardımıyla’’ el konulan dört tankerde 1 milyon varil 116 bin varil petrol bulunduğunu ve bu miktarın ABD’nin ele geçirdiği en fazla İran petrolü olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da "İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un yürüttüğü diplomasimiz hem petrol sevkiyatını engelledi hem de Adalet ve İç Güvenlik bakanlıklarımızın el koyma emrini yerine getirmesini sağladı’’ denildi.

Açıklamada, "Bizim yaptırımlarımızın uygulanması ve uygulatılması çabaları nedeniyle daha fazla küresel sevkiyat filosunun İran-Venezuela ile ticaretinden kaçındığını görüyoruz. ABD, İran ve Maduro rejimlerine karşı maksimum baskı kampanyasına bağlılığını sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.