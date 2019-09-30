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İran'dan Yemen'deki Husilerin operasyonuna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "Yemenliler saldırı altında, dolayısıyla buna karşılık cevap vermeleri çok normal. İran bu konuda manevi ve siyasi desteğini vermiştir" "Suudi Arabistan için bu krizden çıkmanın tek yolu (Yemen'de) ateşkesi kabul etmesi ve ablukaya son vermesidir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Husilerin başlattığı askeri operasyonu "meşru müdafaa" olarak gördüklerini belirterek, desteklediklerini söyledi.

Musevi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husilerin başlattığı askeri operasyonun İran açısından "meşru müdafaa" olduğunu ve söz konusu operasyonu desteklediklerini ifade eden Musevi, "Yemenliler saldırı altında, dolayısıyla buna karşılık cevap vermeleri çok normal. İran bu konuda manevi ve siyasi desteğini vermiştir." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran'a yönelik suçlamalarına da cevap veren Musevi, "İran aleyhine dile getirilen iddiaların aslı esası yoktur. (Yemen'de) Ateşkesin kabul edilmesi, sivillere yönelik saldırıların durması ve barışçıl siyasi çözümlerin başlaması lazım. Suudi Arabistan için bu krizden çıkmanın tek yolu ateşkesi kabul etmesi ve ablukaya son vermesidir." diye konuştu.

Yemen'in ağır abluka altında olduğunu söyleyen Musevi, insani yardımların ulaştırılması için yolların açılması durumunda İran'ın gereken desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

- AB ülkelerinin nükleer anlaşmaya yönelik tutumu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmadan çıkma yönünde herhangi bir tehditte bulunduğundan haberdar olmadığını ancak söz konusu devletlerin taahhütlerini ABD'nin isteğine bağladığını savunan Musevi, "AB ülkeleri, bizim telafi için attığımız adımlara cevap mahiyetinde adım atarlarsa bu çok gülünç ve yanlış olur. Onlara böyle adımlar atmamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar kalkmadığı, ABD'nin hatalarını kabul etmediği ve nükleer anlaşmaya dönülmediği sürece müzakerelerin olmayacağını yineleyen Musevi, ABD ile her türlü müzakerenin nükleer anlaşmaya dönülmesi şartına bağlı olduğunu belirtti.

- "İhtilafların müzakere yoluyla çözülmesi her zaman için mümkündür"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Riyad ziyaretinin ardından Tahran'a gelişinin henüz kesinleşmediğini aktaran Musevi, İran ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere ilişkin ise şunları söyledi:

"İhtilafların müzakere yoluyla çözülmesi her zaman için mümkündür. Bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğin giderilmesi için çaba gösterenlerin isteğini geri çevirmez. İster direkt ister dolaylı yoldan ara buluculuk çabalarını reddetmediğimizi ilan ediyorum."

- Zarif'in ABD Kongre üyeleriyle görüşmesi

Son olarak İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD Kongre üyeleriyle görüşmesine de değinen Musevi, Zarif'in ABD Kongre üyeleriyle sürekli görüştüğünü ve bunun gizli bir şey olmadığını ifade etti.

Musevi, "ABD Kongre üyeleri, yaptırımlardan sonra korktu ve Zarif ile telefonda bölge konularıyla ilgili görüştüler. Muhtelif konularda İran'ın görüşlerini almak istediler." dedi.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan topraklarında Necran ekseni denilen bölgeye "Allah'tan Genel Zafer" adı verilen askeri operasyon düzenlediklerini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Musevi Suudi Arabistan Tahran Yemen

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