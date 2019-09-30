İran'dan Yemen'deki Husilerin operasyonuna destek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Husilerin başlattığı askeri operasyonu "meşru müdafaa" olarak gördüklerini belirterek, desteklediklerini söyledi.

Musevi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husilerin başlattığı askeri operasyonun İran açısından "meşru müdafaa" olduğunu ve söz konusu operasyonu desteklediklerini ifade eden Musevi, "Yemenliler saldırı altında, dolayısıyla buna karşılık cevap vermeleri çok normal. İran bu konuda manevi ve siyasi desteğini vermiştir." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran'a yönelik suçlamalarına da cevap veren Musevi, "İran aleyhine dile getirilen iddiaların aslı esası yoktur. (Yemen'de) Ateşkesin kabul edilmesi, sivillere yönelik saldırıların durması ve barışçıl siyasi çözümlerin başlaması lazım. Suudi Arabistan için bu krizden çıkmanın tek yolu ateşkesi kabul etmesi ve ablukaya son vermesidir." diye konuştu.

Yemen'in ağır abluka altında olduğunu söyleyen Musevi, insani yardımların ulaştırılması için yolların açılması durumunda İran'ın gereken desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.