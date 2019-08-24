İran’dan yeni füze denemesi

Ancak füzenin tipine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre İran yeni bir füze denemesi yaptı. İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami, İran'ın caydırıcılığını artırmak için çok sayıda "savunma ve stratejik sistemini" test ettiğini açıkladı. Test edilen füzeye ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen General Selami, "Dün bu ulus için en başarılı günlerden biriydi” ifadesini kullandı.

İran, Perşembe günü de kendi üretimi olan Bavar-373 adlı uzun menzilli hava savunma sistemini tanıtmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sistemin Rus yapımı S-300'lerden daha iyi, S-400'lere ise yakın olduğunu söylemişti.

Uluslararası yaptırımlar nedeniye silah ithal etmekte zorlanan İran, 1992 yılından beri kendi savunma sanayisini geliştirmek için çaba gösteriyor.

İran, uluslararası tepkilere rağmen füze programını geliştirmeye devam edeceğini vurguluyor. Füzelerin sadece savunma amaçlı olduğunun altını çizen Tahran, diğer ülkeler için tehdit oluşturmadığını savunuyor. İran bu nedenle de yaptığı füze denemeler için diğer ülkelerin iznine gerek olmadığını belirtiyor.