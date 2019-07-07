İran’dan Yeni Hamle

İran uranyum zenginleştirme konusunda 2015 yılındaki nükleer anlaşmada yer alan sınırı aşacağını açıkladı. İranlı yetkililer anlaşmayı kurtarmak istediklerini söylese de Batılı ülkeleri taahhüdlerini yerine getirmemekle suçluyor.

Konuyla ilgili açıklamayı İran dışişleri bakan yardımcısı Abbas Araqchi yaptı. Araqchi, ülkesinin anlaşmayı hala kurtarmak istediğini belirtti ancak taahhüdlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Batılı ülkeleri suçladı.

Araqchi, İran’ın birkaç saat içinde Bushehr’deki santrale yakıt sağlamak için uranyum zenginleştirmeye yüzde 3.67 yoğunluk seviyesinin üzerinde başlayacağını kaydetti.

Araqchi ayrıca her 60 günde bir 2015 tarihli nükleer anlaşmaya olan taahhüdlerini azaltacaklarını da vurguladı.

Araqchi bununla birlikte diplomasinin hala bir seçenek olduğunu da belirtti.

İran’ın bu açıklaması anlaşmanın ikinci ihlali.

Mayıs ayında da Tahran uranyum zenginleştirme üretimini arttıracağını belirtmişti. Bu oran reaktörler ve nükleer silahlar için yakıt olarak kullanılabilecek miktarda.