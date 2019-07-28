İran'dan yeni nükleer adım iddiası

ISNA haber ajansının bir milletvekiline dayandırdığı habere göre İran, Erak basınçlı ağır su nükleer reaktöründe faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Habere göre düzenlenen bir toplantıda İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi Erak basınçlı ağır su nükleer reaktörünün faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

Basınçlı ağır su reaktörleri plütonyum içeren nükleer başlık üretiminde de kullanılabiliyor.

ABD'nin 2015 yılında imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’dan tek taraflı olarak çekilmesi sonrasında, İran anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı.

Stok miktarının aşıldığı duyurulmuştu

Tahran Anlaşma ile belirlenmiş zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını Temmuz ayında aştığını duyurmuştu. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kamalvandi nükleer anlaşma çervçevesinde izin verilen uranyum zenginleştirme oranının da "ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda" artırılabileceğine işaret etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 3 Temmuz'da yapmış olduğu açıklamada uranyum zenginleştirme oranını artıracaklarını ve nükleer anlaşmaya taraf devletlerin 7 Temmuz'a kadar adım atmaması durumunda Erak nükleer reaktörünü tekrar faal hale getireceklerini açıklamıştı.