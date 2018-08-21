İran’dan Yeni Savaş Uçağı

İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarının yeniden devreye girmesi sonrasında Washington ile Tahran arasında gerginliğin tırmandığı dönemde İran’dan yeni savaş uçağını tanıttı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Washington’ı İran’a saldırmaktan alıkoyanın İslam Cumhuriyeti’nin askeri gücü olduğunu savundu. Trump yönetiminde, Amerika’nın giderek yalnızlaştığını iddia etti. Ruhani: “ABD saldırırsa sonuçların ne olacağının farkında” Ruhani, Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Savunma Sanayi Günü öncesinde verdiği mesajlarda, “Toprağımızı ve kaynaklarımızı almak isteyen askeri güçlere karşı savaşa hazır olmalıyız. ABD neden bize saldırmıyor? Güçlüyüz de o yüzden. Saldırırsa sonuçlarının ne olacağının farkında” diye konuştu. Geçtiğimiz ay İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de Amerika’nın İran’ın askeri gücü sebebiyle Tahran ile askeri olarak karşı karşıya gelmekten kaçınacağını savunmuştu. Hamaney, Trump’ın yeni bir nükleer anlaşma üzerine İran ile önkoşulsuz görüşme teklifini de reddetmişti. Trump ise Reuters haber ajansına verdiği demeçte “Görüşmek istiyorlarsa tamam, istemiyorlarsa çok da umrumuzda olmaz” demişti.

Washington ve Tahran arasındaki ilişkiler Trump yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve sonrasında da bir dizi yaptırımı yeniden devreye sokmasından bu yana gergin seyrediyor. Trump nükleer anlaşmayı İran’ın füze programını ve Suriye ile Yemen dahil olmak üzere bölgedeki faaliyetlerini kapsamadığı gerekçesiyle berbat bir anlaşma olarak nitelemişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Tahran’a yönelik yaptırımları Amerika’nın Çin ile yaşadığı ticaret savaşı ve Türkiye’ye yönelik gümrük vergisi adımıyla karşılaştırdı. Ruhani, “Amerika’ya güvenmeyen bir tek biz değiliz. Bugün Avrupa ve Çin bile onlara güvenmiyor. Kanada gibi Amerika’nın dostu olan ülkeler bile onlara duyduğu güveni kaybetti” diye konuştu. Verdiği bu sert mesajlar öncesinde ise Ruhani İran’ın yeni yerli üretimi olan savaş uçağının tanıtıldığı ve devlet televizyonundan canlı yayınlanan törene katıldı. Kowsar (Kevser) adı verilen savaş uçağı pek çok farklı silahı taşıma kapasitesine sahip ve uçağın kısa süreli hava destek misyonları için kullanılması planlanıyor.