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"İran'ın 9 milyon konuta ihtiyacı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

"İran'ın 9 milyon konuta ihtiyacı var"

İSTANBUL (AA) - İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, ülkesinde 9 milyon konut açığının olduğunu söyledi.

İran merkezli Khabaronline haber sitesine konuşan Bigdili, "İran'da her yıl yeni evlenen gençler için 1 milyon, diğer sebeplerle de 500 bin yeni konuta ihtiyaç var." dedi.

Ülkedeki konut açığının 6 yıldır karşılanmadığını dile getiren Bigdili, "9 milyon konutun inşa edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Döviz kurunun yükselişine bağlı olarak maliyetlerin artmasının inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Bigdili, sektörün canlanması için devlet desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini duyurduğu geçen yıl, 1 dolar, 4 bin 500 tümenden 15 bin tümen seviyesine kadar yükselmişti. Serbest piyasada bugün doların 12 bin tümen civarında olduğu İran'da inşaat piyasasındaki durgunluk birkaç yıldır devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
9 Milyon İRAN konut ihtiyacı

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