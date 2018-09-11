İran'ın Abadan kentinde hurma üretimi yüzde 50 düştü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde su sorunu nedeniyle hurma üretiminin yüzde 50 düştüğü bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan, Abadan Ziraat İl Müdürü Naci Şaibzade, "Abadan'da suyun az ve tuzlu olması nedeniyle hurma üretiminde yüzde 50 düşüş oldu." dedi.
Bölgede 13 bin hektarda hurma ağacının bulunduğunu dile getiren Şaibzade, "Bu yıl 80 bin ton hurma bekliyorduk. Ancak bu rakam 40 bin tona geriledi. Sıcak rüzgarlarla birlikte rutubetin azalması da kalitenin düşmesine neden oldu." şeklinde kaydetti.
Ülkenin güneybatısında ve Basra Körfezi'nde kıyısı olan Abadan, petrol kuyularıyla da ön plana çıkan bir kenttir.
İran, Türkiye'nin hurma ithal ettiği aralarında Suudi Arabistan, Tunus, Filistin ve İsrail'in de bulunduğu ülkelerin başında geliyor. 2017 yılında Türkiye İran'dan yaklaşık 35 bin ton hurma ithal etti.
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