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  4. İran’ın ABD üslerine düzenlediği saldırıda füzelerin düştüğü Erbil görüntülendi

İran’ın ABD üslerine düzenlediği saldırıda füzelerin düştüğü Erbil görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Irak’taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırılarında füzelerden birinin isabet ettiği Erbil kentinin Berdereş ilçesi saldırının ardından böyle görüntülendi.İranlı General Kasım Süleymani’nin, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesine karşılık veren İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak’taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırılarında füzelerden birisi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki Erbil kentine ait Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Irak’taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırılarında füzelerden birinin isabet ettiği Erbil kentinin Berdereş ilçesi saldırının ardından böyle görüntülendi.

İranlı General Kasım Süleymani’nin, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesine karşılık veren İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak’taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırılarında füzelerden birisi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki Erbil kentine ait Berdereş ilçesi yakınlarına düştü. Saldırının ardından füzenin düştüğü bölge görüntülendi. Berdereş ilçesi yakınlarına düşen füze, boş alana isabet ederken ilçe sakinleri büyük panik yaşadı. İlçe sakinlerinden Niyaz Mustafa, büyük bir gürültü sesi duyduğunu belirterek, "Sabah erken saatlerinde televizyonlarda İran’ın saldırı haberini duyunca şaşırdık. Sonra Berdereş ilçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta tarlaya füze düştüğünü öğrendik. Manevi zarara yol açan saldırı insanlarda paniğe neden oldu." dedi.

Görgü tanıkları, saldırı sonrası olay yerine gelen IKBY Emniyet Güçleri tarafından atılan füzeden geriye kalan bütün parçaların topladığını belirtti. Öte yandan saldırı sonrası toplanan IKBY Başkanlığı, topraklarının savaş sahasına dönüşmesini kabul etmediğini, var olan sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istedi.

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