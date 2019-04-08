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İran'ın ABD'ye karşı adımı kısa sürede atılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:02 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) terör örgütleri listesine alınmasıyla ilgili kararın kısa sürede açıklanacağını belirtti

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Devim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) terör listesine alınmasıyla ilgili karşı adımın kısa sürede atılacağını söyledi.

Felahetpişe, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ABD'nin adımına misliyle cevap vereceklerini, bölgede görev yapan ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) kısa süre içinde terör örgütleri listesine alınacağını ve DEAŞ ile aynı görüleceğini dile getirdi.

İranlı yetkili, ilgili kanuna göre Mecliste karar almanın zaruri olmadığını ancak gerek duyulduğunda bunu, yarın hızlıca kabul edeceklerini ifade etti.

- ABD İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verildi.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.

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