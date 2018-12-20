HABER

İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:14 | Son Güncelleme

Tahran Milletvekili Süheyla Culudarzade, Ahvaz kentinde maaş protestosu yapan çelik fabrikası işçilerinden 20 kişinin gözaltına alındığını söyledi - İsfahan kentinde yüzlerce kadın öğretmen, ülkedeki yolsuzluk ve cinsiyet ayrımcılığını protesto etti

İSTANBUL (AA) - Tahran Milletvekili Süheyla Culudarzade, Ahvaz kentinde maaş protestosu yapan çelik fabrikası işçilerinden 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, reformistlere yakınlığıyla bilinen İran Meclisi İşçi Grubu üyesi Tahran Milletvekili Süheyla Culudarzade, "Bize ulaşan bilgiye göre 20 çelik fabrikası çalışanı gözaltına alındı." dedi.

İşçi sendikası eylemlerini bir güvenlik sorunu şeklinde değerlendirmenin kanunlara aykırı olduğunu dile getiren Culudarzade, işçilerin taleplerini barışçıl gösterilerle dile getirmelerine izin verilmesi gerektiğini ve gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılmasıyla ilgili çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri, 4 aydan bu yana maaşlarının ödenmemesi nedeniyle bir aydır protesto gösterileri düzenliyor.

- İsfahan'da kadın öğretmenler eylem düzenledi

Öte yandan İsfahan kentinde yüzlerce kadın öğretmen, ülkedeki yolsuzluk ve cinsiyet ayrımcılığını protesto etti.

İsfahan Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler, "Devrimi, fakirlik, yolsuzluk ve ayrımcılık olsun diye yapmadık", "Düşmanımız burada, Amerika diye yalan söylüyorlar" şeklinde sloganlar attılar.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
İzmir'de yağmurla barajlar dolduİzmir'de yağmurla barajlar doldu
Çelikhanlı öğrenciler ata sporunu öğreniyorÇelikhanlı öğrenciler ata sporunu öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahvaz Çelik fabrikası işçileri gözaltı İRAN İsfahan öğretmen eylemi

En Çok Okunan Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan sefer iptalleri

FETÖ'cü albayın bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

FETÖ'cü albayın bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Deprem takvimi doldu

Yalova'daki depremin ardından deprem profesöründen korkutan uyarı

Profesör uyardı! İlçe ismi verip '6.5 üzeri olabilir' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.