İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Yanlış anlaşılma giderildi

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

#Kardeşlik etiketiyle yapılan paylaşımda, "Son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Çelik tepki göstermişti

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle Türkiye ile İran arasında yaşanan krize ilişkin dün açıklamalar yapmıştı. "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz" diyen Çelik "Bu İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır" dedi. İran'ın nükleer programı nedeniyle Batı ülkeleriyle Tahran arasında yaşanan anlaşmazlığa da değinen Çelik "Unutmasınlar ki, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, İran düşmanlarını sevindiriyorlar" iddiasında bulundu.