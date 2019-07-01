İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand BBP'yi ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz ABD'nin, İran'a yaptırımlarının haksız, hukuksuz ve temelsiz olduğuna inanıyoruz. ABD'nin bunu derhal sonlandırmasını ve süratle normalleşmenin gerekliliğinin altını çiziyoruz." dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Destici'yi makamında ziyaret etti.

Destici, ziyarette yaptığı konuşmada, İran ile Türkiye arasında yüzyıllara dayanan dostluk ilişkisi olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki son gelişmelerin iki ülkenin birlikte hareket etme zorunluluğunu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bölgede Türkiye ve İran'ın iş birliği içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Destici, "Biz ABD'nin, İran'a yaptırımlarının haksız, hukuksuz ve temelsiz olduğuna inanıyoruz. ABD'nin bunu derhal sonlandırmasını ve süratle normalleşmenin gerekliliğinin altını çiziyoruz." diye konuştu.

İran halkını Türkiye'nin kardeş halkı olarak gördüklerini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede iki ülke iş birliğinin sorunların çözümünde rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Bölge huzuru için Türkiye ve İran arasında şu anda benimde gördüğüm üst düzey bir görüşme trafiği var. Bölgeye istikrar ve demokrasi getirmek isteyenlerin coğrafyayı sömürme hedefindeler. Bölgemizdeki kan ve gözyaşının bir an önce sona ermesi ve huzurun hakim olması gerekiyor."